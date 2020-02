Emergenza coronavirus in Italia

Cuocere la pasta al dente non solo un vezzo degli amanti della buona cucina ma anche un valido aiuto per la salute. La pasta scotta, infatti, viene digerita con meno facilità e può causare problemi gastrici. Non solo: se cotta troppo, aumenta anche l’indice glicemico, favorendo l’insorgere del diabete.

Foto: Kikapress