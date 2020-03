Il Coronavirus fiacca gli animi, ma bisogna reagire

La paura, l’isolamento, la quarantena: in tutta Italia il Coronavirus sta facendo danno alla nostra salute, sia fisica che mentale, ed è necessario reagire.

Gli italiani in quanto a resilienza, nel bene o nel male, hanno poco da imparare: riescono sempre a risollevare la testa e a trovare lo spunto per sorridere, anche quando c’è ben poco a disposizione per farlo. Così a Napoli, patria del sole e del sorriso per eccellenza, le persone chiuse in casa hanno un trovato un modo speciale per condividere il momento particolare che tutti stanno vivendo.