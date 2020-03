Coronavirus psicologo e psicanalista in soccorso

Come sarà e come cambierà il nostro futuro? Ci sarà cibo abbastanza per tutti? Troveremo nuovamente la forza di fare vita sociale?

Quesiti più o meno gravi e razionali si alternano nelle menti degli italiani. È vero, come ha scritto qualcuno: ai nostri nonni veniva chiesto di andare al fronte, a noi viene chiesto di stare sul divano. Ma non è detto che questo divano non diventi una prigione.