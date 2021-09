Città migliori del mondo, Milano al 23° posto: unica italiana, ecco perché

Ogni paese, piccolo o grande che sia, ha dovuto più o meno massicciamente ridefinire se stesso durante e dopo la pandemia da Covid-19 e Time Out ha stilato la classifica con le città migliori al mondo per come hanno reagito.

La lista dei paesi che più hanno saputo riorganizzare gli spazi nell’ottica di fare ancora, per quanto possibile, comunità e condividere esperienze, vede soltanto una città italiana capace di adeguarsi a tutto ciò.