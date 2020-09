Chi vuol essere milionario perde la gara degli ascolti

Lo storico quiz accusa quindi un po’ di stanchezza, ma non è il solo: in questi giorni anche l’esordio di X Factor, show dal passato glorioso, è stato un flop in termini di Auditel. Non se la passa bene nemmeno il Grande Fratello Vip, nonostante un cast “forte” come quello di quest’anno. Se il pubblico non guarda più questi grandi classici evidentemente ha voglia di novità, soprattutto dopo la stagione televisiva passata -per forza di cose- a suon di repliche.