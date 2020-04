Chanel Totti reginetta di Tik Tok

Il video più visto nelle ultime settimane sulla pagina Tik Tok di Chanel Totti? Quello in cui si esibisce con quasi tutta la famiglia. Nei giorni scorsi infatti la ragazzina ha condiviso una clip in cui canta e balla con il papà, che tiene in braccio la piccola Isabel. Nell’inquadratura poi appare anche il fratello maggiore Christian, mentre non si vede la mamma, Ilary Blasi.

Foto: Kikapress