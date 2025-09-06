Cervara di Roma, il paese degli artisti: ecco perché viene chiamato così
A pochi passi da Roma c’è un piccolo borgo che ospita meno di 500 anime, capace di incantare il fortunato avventore. Cervara è molto più di un semplice centro abitato: è il paese degli artisti, un piccolo tesoro d’arte e cultura a disposizione di tutti. Uno scrigno sempre aperto da cui attingere quiete e ispirazione.
(Foto: Shutterstock)
Cervara è conosciuto per il essere il paese di poeti e artisti. In effetti, a partire dal 1800 sono stati numerosi quelli che l’hanno scelto come luogo per vivere, lasciando traccia della loro illustre permanenza.
Tra i grandi nomi che hanno soggiornato in questo piccolo borgo, che si erge a ridosso Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini, vale la pena di ricordare Ernest Hébert. Il passaggio dell’artista francese nel 1800 è testimoniato da una serie di celebri opere, come Les Cervaroles, esposto al Musée d’Orsay a Parigi.
(Foto: Shutterstock)
Particolarmente vivace è stato il decennio degli anni ’70, quando divenne quasi una esigenza mostrare al mondo il contributo che Cervara aveva dato e continuava a dare al mondo dell’arte. Nacque così l’idea di impreziosire il paesino con opere stabili, ben inserite nel contesto paesaggistico del centro abitato.
(Foto: Shutterstock)
Ma il simbolo più tangibile di quanto l’arte abbia segnato questo gioiellino di paese, è certamente la Scalinata degli artisti.
La struttura, che dà accesso al centro storico, è un vero e proprio omaggio a Cervara, fonte di ispirazione degli artisti che l’hanno visitata.
Non solo gradini: la Scalinata è un insieme di sculture e dipinti che accompagnano il visitatore verso il cuore della cittadina. E poi ancora murales e persino versi poetici scolpiti nella roccia.
(Foto: Shutterstock)
Percorrere le vie del borgo è come visitare un museo a cielo aperto, in cui ammirare opere d’arte che si inseriscono in maniera quasi naturale tra le caratteristiche case in pietra e le strette stradine di questo affascinante centro.
(Foto: Shutterstock)
Cervara è davvero un paese incantato che non sorprende abbia attirato così tanti artisti negli anni. Anche il grande Ennio Morricone gli ha reso omaggio dedicandogli due composizioni.
(Foto: Shutterstock)