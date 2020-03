Il crocifisso miracoloso in Vaticano

Il crocefisso miracoloso è stato portato in Vaticano per il momento di preghiera voluto da Papa Francesco per oggi alle 18, quando il Pontefice – ricorda Agensir – presiederà in diretta televisiva la funzione dal sagrato della basilica petrina davanti alla piazza vuota, impartendo al termine la benedizione Urbi et Orbi con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria, per chiedere la fine della pandemia di coronavirus Covid-19.

Un momento che entrerà nella storia: il Papa concede la remissione delle pene dei peccati già perdonati ai fedeli, sebbene questi non possano ricevere l’Eucarestia ma seguiranno la preghiera in diretta sui mezzi di comunicazione. Un atto unico, che il Pontefice farà in una piazza vuota-

