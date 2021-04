Covid, 'in Australia va tutto bene': come vivono gli australiani nonostante la pandemia

Di recente è circolato un video realizzato da una italiana trapiantata in Australia che mostrava il ritorno alla normalità col coronavirus. Gabriele Parpiglia ha postato sulle IG Stories un breve filmato che confermava quanto mostrato dall’italiana

Al momento le persone sono libere di circolare senza mascherina né grandi restrizioni, l’economia èin piena espansione e c’è una produzione propria del vaccino

Scientists in Melbourne, Vic Australia were 1st outside China to reproduce Covid-19 cells in a lab back in Jan 2020. Their governor locked down hard in July when cases were same as UK.

Melbourne now, 0 cases, economy booming, producing their own vaccinehttps://t.co/M6R0TElr7k pic.twitter.com/5n9VxWFxYc

