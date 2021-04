Amici 20, 'sulla sedia non c'è spazio per tutti': Stefano de Martino e la frecciatina dopo le critiche

Stefano De Martino è stato chiamato da Maria De Filippi come giudice del serale di Amici 20 insieme a Stash e Emanuele Filiberto: i tre, nelle ultime puntate, hanno portato all’eliminazione di allievi considerati forti dal pubblico: Leonardo, Enula e Tommaso.

Per questo, sono stati coinvolti in un vortice di critiche e giudicati inadatti perché poco inseriti nele dinamiche del programma… Quando Stefano ha giudicato migliore la performance di Alessandro rispetto a Serena, la Celentano ha sbottato, ma De Martino ha voluto rispondere a lei e al pubblico che fischiava con una laconica stilettata: “Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo, ma la sedia è una… Non c’è spazio per tutti”.

Vedremo se nella prossima puntata il lavoro dei giudici sarà più facile o voleranno ancora critiche e frecciatine

Foto: RedCommunications