Carlo Verdone medico mancato? L'aneddoto con Fabio Volo

Così come particolarmente spassoso è stato l’aneddoto raccontato dal cantante dei Negramaro: “A Napoli spesso mi scambiano per Roberto Saviano. La polizia venne in albergo una volta, avevamo un concerto, e mi disse di portare sempre la chitarra con me quando uscivo così non mi avrebbero confuso con lui”.

Foto: Kikapress