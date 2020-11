Non sappiamo ancora se Carlo Conti tornerà a condurre Tale e quale venerdì, da casa o in studio (nell’ipotesi in cui per venerdì abbia già i tamponi negativi): di certo vorrà essere presente in qualche modo per non spezzare quel filo rosso che lo lega al suo pubblico e che lo ha spinto ad essere sempre in prima linea, anche quando le sue condizioni di salute andavano peggiorando.

Il mondo dello spettacolo e la famiglia di Carlo Conti possono tirare un sospiro di sollievo: la parte più difficile è passata, ora si tratta solo di guarire!