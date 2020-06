Simona Ventura posa per i giornalisti

Tranne grandi personaggi come Rita dalla Chiesa, che ha dichiarato in diretta a Marco Liorni che non si è data alla cucina ma bensì al cibo surgelato, anche i vip hanno dedicato gran parte delle loro giornate a cucinare, recuperando così il tempo impiegato nei mesi precedenti tra i mille impegni di lavoro.

Tra questi vip, non poteva mancare l’amata Simona Ventura che ha recentemente postato un video in cui appare alle prese con una parmigiana di melanzane bianca su ricetta di Benedetta Rossi.