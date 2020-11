D’Orazio era infatti uno dei migliori amici della conduttrice, che a Domenica Live ne aveva parlato con Riccardo Fogli, scoppiando in lacrime e raccontando gli ultimi momenti della vita di Stefano: “Titti (moglie di Stefano, ndr) ha chiamato l’ambulanza ed è stato portato in ospedale. Per una settimana, in questo momento maledetto, Stefano è stato da solo fino a quando venerdì sera stava un pochino meglio. Poi invece non ce l’ha fatta… ed è la cosa più terribile, come per tutte le persone che in questo periodo perdono la vita”.

fonte: Twitter