Patrick e Antonella si confrontano in diretta

“La verità è che sono qui per i soldi. Solo per questo non varco la porta rossa e me ne vado. Per quattro soldi del c**o. Partirò in vacanza con Pietro ai Caraibi con quei soldi” ha continuato la Elia mentre la sarda la metteva in guardia: “Stai dicendo troppo…”.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset