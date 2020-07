Angelina insieme ai figli sul carpet di Maleficent

In un articolo scritto per la rivista Time, Angelina ha anche rivelato che gli ultimi mesi sono stati difficili per la sua famiglia, in quanto due delle sue figlie, Zahara e Shiloh, si sono dovute sottoporre ad interventi chirurgici:

“Ho passato gli ultimi due mesi dentro e fuori i reparti di chirurgia con la mia figlia più grande e giorni fa ho visto sua sorella più piccola finire sotto i ferri per un’operazione all’anca (…) Ho visto le mie figlie prendersi cura l’una dell’altra. Mia figlia più piccola (Vivienne, ndr) ha imparato a fare l’infermiera con sua sorella, e poi ha aiutato la volta successiva. Ho visto tutte le mie ragazze mollare qualsiasi cosa e mettersi al primo posto l’un l’altra. Ho sentito la loro gioia nell’essere al servizio di quelli che amano”