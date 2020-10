Sui canali social del reality di Canale 5 è venuto fuori questo messaggio: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di ‘Grande Fratello Vip’ per motivi personali”. Motivi personali non meglio specificati e che hanno stupito anche molti dei concorrenti del reality, che di punto in bianco non l’hanno più visto.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy