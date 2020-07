Andrea Bocelli e le dichiarazioni sul Covid

Nella redazione de La Nuova Padania però qualcuno ci è cascato ed ha lanciato la notizia:

Inventate il nome di un Comune (#Bugliano, ad esempio), dedicategli un account (va bene anche scrivere che è un fake, tanto non lo leggono), poi dite che il Sindaco ha ritirato la cittadinanza a #Bocelli. Troverete comunque un giornale che se ne interesserà. Uno a caso: pic.twitter.com/IGxbx47Vc2 — Simone Atzori (@SimoneAtzori73) July 28, 2020

Uno scivolone non da poco, subito scoperto e deriso sul web, tanto da costringere la direttrice del giornale a scusarsi pubblicamente: “Abbiamo preso un abbaglio e non ci nascondiamo. Ammettere un errore è onesto, non c’è nulla da nascondere in questo mestiere. Il Comune di Bugliano non esiste. Gli errori servono ad una redazione ancora acerba e giovane per imparare che, anche se è l’una e tre quarti di notte, una notizia la devi verificare”