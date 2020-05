Amici speciali cambia regolamento per la semifinale

“Amici speciali” era stato lanciato come programma di intrattenimento a scopo benefico: era il risultato del cambiamento in corsa di “Amici all stars”, rivisto e corretto a causa della pandemia. Per l’occasione Maria De Filippi ha pensato di cambiare un po’ anima al talent e di trasformarlo in uno show di intrattenimento con finalità benefiche: ogni sfida vinta sblocca mascherine, tamponi ed aiuti per ospedali e Protezione Civile.

