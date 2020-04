Amici, in onda venerdì 3 la finale

Andrà in onda venerdì 3 aprile la finale di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi: una puntata che mette fine ad una stagione decisamente anomala del programma, capitata nel mezzo di una emergenza sanitaria senza precedenti e che è stata portata avanti a prezzo di fatiche e accorgimenti speciali. La finale di Amici andrà in onda ovviamente senza pubblico, ma in diretta: in studio, a considerevole distanza gli uni dagli altri, Maria De Filippi, gli allievi finalisti che sono Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii e i componenti della giuria, in numero ristretto proprio per evitare che in studio ci siano troppe persone.