Amedeo Goria sta diventando una presenza fissa al Gf Vip, anche se non fisicamente, quanto meno nelle citazioni e nelle rivelazioni, dentro e fuori dalla Casa: era già entrato per chiarire le cose con sua figlia Guenda, con cui ha avuto sempre un rapporto burrascoso, ma una volta non è bastata, perchè in seguito ha rilasciato un’intervista in cui definiva la figlia “bipolare e rancorosa” ed è stato quindi costretto a rientrare per confrontarsi con lei e con la ex moglie, Maria Teresa Ruta.