Alba Parietti, in realtà, è stata beccata anche da qualche telespettatore, che l’ha accusata di aver utilizzato Tommaso Zorzi e le sue clip per far salvare Francesco, nonostante abbia poi scritto un commento pungente contro di lui.

“Sì invece Tommaso è vero e amico sincero di se stesso – ha scritto la Parietti – amore stasera le carte le ha messe sul tavolo”.

Il commento non è passato inosservato da parte di un utente Twitter, che ha scritto: “Alba Parietti usa il video di Tommaso per far salvare Oppini e poi nei commenti invece ne parla così“.

foto: Kikapress