Aida Yespica in posa per foto

Da Silvia Toffanin, a “Verissimo”, Aida Yespica a dicembre 2019 aveva dichiarato sconvolta

Cosa succede? La situazione è delicata. Non vedo mio figlio da quattro mesi. Sapete qual è la situazione che vive ora il mio paese, il Venezuela. Sto aspettando il passaporto da 4 mesi e non so cosa succede. Vado al Consolato e non mi danno risposta. Ho provato di tutto e di più, ma il passaporto non ce l’ho, il visto americano è scaduto e non so come fare.