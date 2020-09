Scintille tra Antonella Elia e Adriana Volpe

La Volpe, infatti, proprio in merito alla questione smalto sollevata dalla Elia, fa vedere e ascoltare diversi messaggi in cui le due si confrontano sulla procedura da seguire. Non solo: Adriana rifiuta di passare per chi non ha tempo per le amiche e fa vedere altri messaggi inviati ad Antonella in cui la invita a uscire insieme. Insomma, tra le due chi sta raccontando qualche bugia?

Foto: MNComm