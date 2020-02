I cambiamenti di Adele

Adele ha perso circa 30 chili in un anno. Come ha fatto? Sarebbe tutto merito della dieta Sirt. Si tratta di un particolare regime alimentare che consiste nell’assunzione di cibi che attivano il metabolismo. Nel menù è previsto di tutto, anche il vino rosso e il cioccolato. Ma dimenticate il fai date: per avere reali benefici è necessario farsi seguire da uno specialista. Come ha fatto Adele.

Foto: Kikapress