Adele in tendenza su Twitter

Adele è andata a finire suo malgrado in tendenza su Twitter dopo aver postato una foto in costume con la quale mostrava il suo fisico perfetto per celebrare il Notting Hill Carnival. Sui social network, quindi, in tanti hanno cominciato ad attaccarla accusandola di “appropriazione culturale”. Ecco il perché di questo enorme polverone.

Foto: Kikapress