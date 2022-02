Un villaggio in cui il tempo si è fermato alla fine dell’Ottocento, a pochi chilometri da Torino. Non un borgo abbandonato, ma una realtà urbanistica nata nel 1875 e che ancora oggi è pulsante di vita. È Leumann noto anche come Villaggio di Leumann, nel comune di Collegno a circa 10 km dal capoluogo Piemontese.

@shutterstock