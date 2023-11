L’addio ai token, i parcheggi gratuiti e i primi nomi in cartellone: tutte le novità del Nameless Festival 2024.

Dopo il record di 100mila presenze registrate nell’edizione 2023, Nameless Festival è pronto a tornare tra il 14 e il 16 giugno 2024 nei comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), portando con sé grandi novità e i primi nomi della line-up. Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics sono i primi artisti confermati che si esibiranno su ben cinque palchi durante il Festival.

Nameless Festival 2024: le novità

Una delle principali novità è il ritorno della partnership con Radio 105, che fungerà da radio ufficiale dell’evento. La presenza di Radio 105 sarà notevole, coinvolgendo tutto il mondo 105 attraverso i propri talent, canali on air e social. Per l’edizione 2024, Nameless Festival ha deciso poi di implementare significative innovazioni per migliorare l’esperienza del pubblico. Tra queste, l’abolizione dei token: il Festival, dopo essere stato il primo in Italia a introdurre questa moneta, permetterà ora ai partecipanti di effettuare acquisti più agevolmente attraverso smartwatch, smartphone o carta di pagamento.

Il Festival, da sempre attento alla sostenibilità ambientale, continuerà ad enfatizzare questo tema. Saranno posizionate nell’area specifiche stazioni per l’erogazione gratuita di acqua, come parte di un percorso per ridurre l’impatto sull’ambiente. Altra novità consiste nell’accesso gratuito alle aree parcheggio, che verranno ottimizzate per migliorare la facilità di raggiungimento dell’evento.