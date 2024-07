Kylie Cantrall e Malia Baker sono le protagoniste del nuovo capitolo della saga Descendants, dal 12 luglio su Disney+

Dal 12 luglio su Disney+ è disponibile Descendants: L’Ascesa di Red, nuovo e attesissimo capitolo dalla celebre saga. L’ex ragazzina cattiva (alias VK) Uma, ora nuova preside della Auradon Prep, invita a scuola un’altra VK: Red (interpretata da Kylie Cantrall). È la figlia ribella della Regina di Cuori di Wonderland (Rita Ora). Quando questa organizza con un colpo di stato contro Auradon, Red e Chloe (Malia Baker) la figlia di Cenerentola, si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo per cambiare i loro destini e quelli di Wonderland.

«Chloe all’inizio ha mentalità chiusa – racconta Malia Baker nella nostra intervista – ma il viaggio che compie la porta ad avere una percezione diversa ed un’apertura verso tutto ciò che la circonda. Mi ha davvero aperto gli occhi e portato a chiedermi “Ok, cosa posso imparare dal mondo? Cosa posso vedere? Che forse non avevo visto prima, non perché non volessi, ma perché non avevo gli occhi aperti”».

Kylie Cantrall è la villain della storia, Red: «Penso che ci siano molte zone grigie in tutto ciò che si fa. Essere un essere umano è una zona grigia. Non c’è un modo giusto di essere in generale. Soprattutto quando si è in pubblico e sui social media, tutti vogliono metterti in una scatola, in una categoria e paragonarti a qualcosa che hanno già visto. Ma noi non siamo paragonabili. Siamo individui. E credo che questo sia un aspetto che Red mi ha insegnato molto.»

Vi lasciamo alla nostra video intervista ricordandovi che l’appuntamento con Descendants:L’Ascesca di Red è dal 12 luglio su Disney+

Crediti foto@Ufficio stampa Disney Italia