CD Projekt Red annuncia ‘The Witcher Remake’

CD Projekt Red ha annunciato a sorpresa che 'The Witcher Remake' è in fase di sviluppo: sarà un rivisitazione del primo 'The Witcher'.

CD Projekt Red ha annunciato a sorpresa The Witcher Remake, proprio nell’anno del 15esimo anniversario del celebre videogioco. Attualmente in lavorazione, abbiamo anche alcuni dettagli sull’action RPG, finora noto con il nome in codice Canis Majoris. Il remake – da nota stampa – sarà «una rivisitazione di The Witcher del 2007, il primo gioco dell’acclamata trilogia di CD Projekt Red».

LEGGI ANCHE: Ed Sheeran collabora con Pokémon: esce il brano ‘Celestial’

Ma sarà anche un’assoluta novità, considerando che il titolo sarà costruito da zero usando la tecnologia Unreal Engine 5. Il progetto è al momento proprio nelle sue fasi iniziali di sviluppo ed è nelle mani di Fool’s Theory, studio specializzato in giochi di ruolo. Nel team – dice CD Projekt Red – anche sviluppatori che avevano già lavorato a The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt. La supervisione creativa è, ovviamente, nelle mani di CD Projekt Red.