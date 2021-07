Zagarolo, apre il Centro di Sosta gestito da under35 per scoprire le bellezze del territorio

A Zagarolo apre il Centro di Sosta “Spazio Officine CreAttive” gestito dagli under-35 per promuovere il territorio della Regione Lazio

A Zagarolo apre il Centro di Sosta “Spazio Officine CreAttive” gestito dagli under-35. Lo spazio è stato inaugurato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha reso plauso a un’iniziativa volta a riscoprire le bellezze del territorio.

A Zagarolo apre il Centro di Sosta “Spazio Officine CreAttive” gestito dagli under-35 per promuovere il territorio della Regione Lazio. Photo: via Comunicazione GenerAzioni Giovani \ Luca Perazzolo

Spazio Officine CreAttive: il Centro di Sosta gestito da Under-35 a Zagarolo

Nel cuore del polmone verde del Lazio, è stato appena inaugurato il nuovo Centro di Sosta di Zagarolo, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Si tratta di nuovi percorsi promossi da Officine CreAttive e OFF Rome Tour, APS Giovanile, per una sinergia tra giovani stakeholders, che operano insieme ad operatori turistici, culturali e dell’animazione sostenibile.

Lo spazio inaugurato a Zagarolo si trova in una Dimora storica del Lazio: esso rappresenta un esempio di accoglienza turistica innovativa, con la creazione di itinerari ed esperienze tagliati su misura in base alle necessità del viaggiatore.

Il Centro di Sosta darà ai viaggiatori la possibilità di raccogliere tutte le informazioni sul territorio e sulle attività culturali e ricreative promosse nel Lazio. Sarà possibile immergersi appieno nella scoperta della campagna romana, in un’esperienza unica e coinvolgente, spinta dall’entusiasmo di un network di Under-35.

“Siamo orgogliosi di inaugurare questo spazio – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – perché è il primo passo di un progetto innovativo finalizzato alla scoperta del patrimonio naturale, artistico e culturale del nostro territorio attraverso percorsi non solo fisici, ma che toccano tutti i campi del sapere e della cultura. Un vero e proprio centro di sosta e di partenza per scoprire il territorio che circonda la Capitale e dove ricevere informazioni e suggerimenti indispensabili per strutturare l’esperienza di viaggio tramite tour immersivi ed esclusivi”.

Spazio OFFICINE CreAttive è reso possibile grazie al progetto GenerAzioniGiovani.it realizzato tramite il contributo del fondo nazionale politiche giovanili e fondi regionali Itinerario Giovani (Iti.G.) Spazi e Ostelli – e assegnato al comune di Zagarolo attraverso il progetto Non Solo Roma – Italian culture and lifestyle in the amazing roman surrounding.

Photo: via Comunicazione GenerAzioni Giovani \ Luca Perazzolo