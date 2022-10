Viterbo, il castello della Paura e le cantine di zombi, mostri e vampiri: dove si trova il borgo da visitare a Halloween

Cosa farete ad Halloween? Sono tante le iniziative e gli eventi in giro per l'Italia, tra cui la visita al Castello della Paura: dove si trova e di cosa si tratta

Halloween è alle porte e in tanti si preparano a trascorrerlo alla scoperta di luoghi magici e posti incantati dove l’atmosfera suggestiva e misteriosa farà da cornice. L’Italia è una meta molto gettonata, grazie alla numerosità di castelli che racchiudono leggende paurose e personaggi insoliti le cui anime girano al loro interno. Tra i tanti, c’è il Castello delle Rocchette noto anche come Castello della Paura, situato nel Lazio: scopriamo cosa riserva per la notte più paurosa dell’anno.

Castello della Paura, tutti i dettagli sulla festa di Halloween

Situato tra le colline dell’Alto Lazio, ai confini di Umbria e Toscana, a pochi chilometri da Civita di Bagnoregio, il castello delle rocchette, conosciuto da tutti come Castello della paura, sorge su un masso tufaceo che si trova al centro di due verdi vallate attraversate da ruscelli. In origine era costituto da una rocca, successivamente sono state aggiunte altre costruzioni che hanno contribuito alla formazione di un vero e proprio borgo immerso nella natura.

Per la festa di Halloween, gli abitanti hanno organizzato un evento strepitoso: allestimenti in tema, musica, decorazioni, sia adulti che bambini potranno divertirsi e trascorrere una serata pazzesca.

Sarà allestito un ricco giro gastronomico caratterizzato dai sapori autunnali e piatti tipici, le cantine del paese si apriranno con sei tappe di degustazione. Inoltre, i visitatori avranno la possibilità di scoprire tutte le particolarità del posto, camminando tra i vicoli del borgo, dalla piazza fino alla chiesa.

Per finire, gli organizzatori hanno pensato ad un’attrazione insolita e diversa: tour della paura guidato dallo spettacolo di danza di Rea-Luna e dai concerti dei “Prisoners of Dreams” (cover band degli Iron Maiden) e dei “Black Shape” (cover band dei Black Sabbath).



