Vienna, questa è la casa più matta d’Europa: cosa stupisce di questo edificio stravagante

La capitale europea più elegante nasconde la casa più stravagante del vecchio Continente: ecco cos’ha di particolare la casa Hundertwasser

Avete intenzione di concedervi un viaggio a zonzo per il vecchio Continente alla ricerca degli edifici più stravaganti e inusuali che esistano? Bene, una delle tappe sarà di certo a Vienna, capitale europea che spicca per eleganza e regalità ma che nasconde un edificio unico nel suo genere, la casa Hundertwasser.

Situata nel quartiere Landstrasse, è un punto di riferimento espressionista per gli artisti e architetti del nostro tempo e nasce dall’idea dell’artista ed ecologista Friedensreich Hundertwasser di coniugare nel modo più armonico possibile la convivenza tra uomo e natura.

Casa Hundertwasser, è l’edificio più strano di Vienna: il motivo

Ecco spiegato il motivo della presenza di 250 tra alberi, cespugli e rampicanti all’interno e tutt’intorno al coloratissimo condominio austriaco!

Si possono ammirare alberi che fuoriescono dall’interno degli appartamenti impreziosendo la facciata esteriore, ma l’artista è stato tra i primi a utilizzare la vegetazione anche con lo scopo di purificare l’aria. Inoltre i tantissimi colori delle pareti – che rendono la casa Hundertwasser un mirabile esempio di ‘patchwork architettonico’ – identificano i diversi spazi interni dell’edificio.

Esso è composto da 52 appartamenti, 16 terrazze private, 4 uffici e alcuni spazi in condivisione come la sala giochi per bambini o il giardino d’inverno riconoscibili per via del colore grigio.

Essendo abitati, gli appartamenti non possono essere visitati all’interno tuttavia al piano terra della coloratissima costruzione, è possibile vedere gratuitamente una proiezione in cui Hundertwasser in persona ci guida nella casa che ha immaginato, progettato e costruito a Vienna.

Foto: Shutterstock