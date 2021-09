Le scale più belle al mondo: qui ogni gradino è arte

Ha ispirato Pablo Neruda e ogni angolo della città emana arte: scopriamo insieme Valparaiso, in Cile, e le scale più belle del mondo

Senza sentirci in colpa, ci sentiamo di scomodare i Led Zeppelin ricordando il capolavoro di ‘Stairway to Heaven’: in Cile, infatti, si trova una città che ha le scale più suggestive del pianeta e che ha proprio qualcosa a che fare con l’eden.

Parliamo di Valparaiso, chiamata anche il ‘gioiello del Pacifico’ per le numerose attrazioni che offre ai turisti ma soprattutto a poeti, scrittori e artisti.

Valparaiso, le scale più belle al mondo si trovano qui in Cile

Valparaiso è una città portuale, famosa soprattutto per le ripidissime funicolari, le case colorate sulle collinette e le innumerevoli scale dove ogni gradino emana arte.

Qui Pablo Neruda aveva la sua residenza e qui trovava ispirazione: la parlantina dei pescatori, il mercato rionale, i colori della città patrimonio dell’Umanità… Un brulicare di vita che genera altra vita attraverso l’arte e l’architettura.

‘Valpo’ per gli amici non dista troppo da Santiago e merita certamente una visita se volete immergervi nella vera atmosfera cilena. Il primo impatto con il caos urbano può essere forte da digerire ma basta prendere una delle 15 funicolari o salire una delle tante scalinate variopinte per arrivare a toccare il cielo con un dito.

‘Valpo’ conquistata dalla Street Art

La parte alta di Valparaiso, infatti, ha subito un massiccio restyling e conduce i più curiosi alla scoperta della città attraverso dedali di vie strette e arzigogolate e murales eccentrici.

Il segno della street art è inconfondibile tanto che gli appassionati di arte possono prendere parte ad uno Street Art Tour per scoprire la storia di ogni graffito, alcuni dei quali sono tuttavia stati censurati sotto la dittatura di Pinochet.

Foto: Shutterstock