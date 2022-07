Valle delle Farfalle, è il parco più raro d’Europa: a Luglio e Agosto avviene un fenomeno unico nel suo genere

In una delle splendide isole greche, si trova la Valle delle Farfalle. Qui nei mesi estivi è possibile assistere ad uno spettacolo unico

Camminare immersi nella natura e circondati dalle farfalle; è possibile in una bellissima isola greca. La Valle delle Farfalle si trova sull’isola di Rodi, la più grande delle isole del Dodecaneso, vicino alla città di Petaloudes.

Un luogo ricco di fascino che sembra uscito da un film Disney. Una natura spettacolare, che nei mesi di luglio e agosto offre un fenomeno unico nel suo genere. Milioni di farfalle svolazzano indisturbate attratte dal profumo di una speciale resina di un albero. Il biotipo di questo parto è il più raro d’Europa e offre ai visitatori un’esperienza emozionante che coinvolgerà occhi e udito.

Oltre al volo delle Callimorpha Quadripunctaria chiamate familiarmente Bandierine Spagnole, bellissime da vedere, i suoni che accompagneranno questa esperienza saranno il battere delle loro ali, il correre delle acque del fiume Pelecano e dei tanti ruscelli dal cui incontro scaturisce una cascata.

Visitare il parco è semplice e i percorsi sono adatti a tutti. Poche e semplici sono le regole da seguire, ricordate anche per i più smemorati su cartelli spersi ovunque. In primis rispettare queste splendide creature. Ricordate di non toccare le ali delle farfalle: sono cosparse di una polvere (in verità sono scagliate pigmentate) importante non solo perché crea i bellissimi colori delle loro ali, ma anche perché gli permette di mimetizzarsi nell’ambiente e infine rappresenta una sorta di ‘carta d’identità’ che consente di riconoscersi tra loro.

Crediti foto@Shutterstock