Val di Non, 10 miliardi di fiori: lo spettacolo dei frutteti trasformati in giardini Foto

Se in autunno la Val di Non da spettacolo con la raccolta delle mele, in primavera i frutteti si trasforma in magnifici giardini fioriti

La primavera in Trentino, specie nella Val di Non, ha i colori del verde e del bianco. È lo spettacolo regalato dai frutteti i cui alberi con l’arrivo della bella stagione si risvegliano facendo sbocciare i loro fiori. LEGGI ANCHE: — Trentino, il bellissimo ‘giardino di Sissi’ riapre al pubblico Nota anche come la valle delle mele, durante il periodo primaverile regala uno spettacolo floreale incredibile. Sono tra i 7 e i 10 miliardi di fiori secondo una stima fatta da Melinda, celebre azienda produttrice di mele. Un’inondazione di colori e profumi che vale la pena di essere vista e assaporata. La fioritura dei frutteti, inizia più o meno verso la metà di aprile (dipende sempre dalle temperature) e se siete amanti delle escursioni sappiate che esiste un itinerario escursionistico adatto a tutti, da fare in bici o a piedi. Per maggiori informazioni potete consultare il sito di Visit Trentino. Crediti foto@Shutterstock

Newsletter Iscriviti a Funweek,

ogni settimana il meglio di

cinema, tv e gossip! Ho letto ed accetto l’informativa sulla privacy proposta al seguente [link]