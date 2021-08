Umbria, il paese delle mongolfiere: se ci vai in questo periodo puoi ammirare un paesaggio unico

Si è conclusa a Todi la 34esima edizione del gran premio mongolfieristico: spettacolo in cielo con i palloni volanti e coloratissimi

State rimandando da troppo tempo quel viaggio in Cappadocia per ammirare lo spettacolo delle mongolfiere in cielo? Non c’è bisogno di andare fino in Oriente, basta arrivare a Todi, in Umbria.

Todi invasa da decine di mongolfiere, il curioso motivo

Si è infatti conclusa domenica 8 agosto la 34esima edizione del gran premio mongolfieristico, evento organizzato da Ralph Shaw che per l’anno prossimo promette uno show ancora più incredibile.

LEGGI ANCHE: — Il Paese delle Fiabe esiste e si trova non lontano da Roma

La manifestazione coinvolge diversi paesi del Sagrantino e vede i palloni aerostatici alzarsi in cielo dai primi momenti dell’alba. Un appuntamento molto sentito a Todi e dintorni per tutti gli amanti del volo silenzioso che prenotano un posto in mongolfiera per godere il paesaggio umbro da tutt’altra prospettiva.

Mai visto Todi dall’alto di una mongolfiera? Lo spettacolo nel cielo umbro

Quest’anno hanno preso parte all’iniziativa circa 45 mongolfiere che – dopo quasi 2 anni di stop causa pandemia – sono tornate a sorvolare i cieli dell’area sagrantina. A Todi i palloni aerostatici hanno ‘sfiorato’ edifici storici come il campanile di San Fortunato o il tempio della Consolazione regalando emozioni alla città e grandi occasioni agli appassionati di fotografia!

Certamente l’Umbria si sta facendo promotrice di un nuovo modo di fare turismo e punta non solo sull’arte, la storia, il buon cibo e la natura ma anche sulla volontà di stupire chi si reca nel cuore dell’Italia.

Foto: Alessia Malorgio