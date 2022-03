Trentino, il sentiero nella roccia che devi percorrere assolutamente

Scorci mozzafiato e adrenalinici: è il sentiero nella roccia che porta a San Romedio in Trentino Alto Adige

In Val di Non si trova un sentiero nella roccia che regala scorci mozzafiato ed un’esperienza adrenalina. Poco mento di 3 km di percorso che dal Villaggio di Sanzeno porta all’Eremo di San Romedio.

Un sentiero adatto a tutti, ad eccezione fatta di chi soffre di vertigini.

Panoramic route to Sanctuary of San Romedio, Trentino alto adige, northern italy – Europe. Panoramic trail carved into the rock of the canyon

Il percorso segue un vecchio canale ottocentesco scavato nella roccia a filo della parete esterna, che portava l’acqua dal Rio Romedio alle campagne di Sanzeno. A proteggere dal canyon sottostante, c’è una massiccia ringhiera di legno, che smorza un po’ la vista dell’altezza ma che, per chi ha paura, potrebbe non bastare.

Come dicevamo è adatto a tutti; per completarlo ci vogliono 50 minuti/1 ora, da fare con calma e quasi tutto in piano. Durante l’inverno potrebbe essere chiuso a causa del ghiaccio e delle temperature rigide. Ma con la bella stagione è sicuramente un escursione da non perdere.

