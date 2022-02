Treno Natura Siena 2022: potrai scoprire itinerari insoliti e mozzafiato a bordo di una locomotiva a vapore

Un viaggio tra le suggestive colline senesi a bordo di un treno a vapore: trona Treno Natura 2022. Le date di quest'anno

Un viaggio d’altri tempi immersi nella splendida campagna toscana: è possibile grazie a Treno Natura Siena 2022. Se siete alla ricerca di escursioni suggestive all’insegna della semplicità e dello slow time, salire a bordo delle carrozze “Centoporte” (treno del 1930 restaurato dalla Fondazione FS Italiane) è quello che fa per voi.

51 km di linea ferroviaria che vi porteranno da Siena nei borghi più belli della Toscana, alla scoperta di tradizioni, buon cibo e buon vino. Il treno corre su una storica linea ferroviaria, chiusa all’esercizio ordinario nel 1996 ma rimasta attiva come linea turistica grazie all’impegno della Fondazione Fs, portando i suoi passeggeri tra le dolci colline i vigneti e gli uliveti della Val d’Orcia dal 2014 Patrimonio UNESCO.

Tante le possibili tappe e i percorsi che si possono fare. Il primo appuntamento del 2022 è per il 27 marzo con “Treno Natura: il tartufo marzolo“. La partenza è dalla stazione di Siena alla volta di San Giovanni d’Asso, dove sarà possibile visitare il Castello e per l’occasione assistere al mercato del tartufo. Per maggiori informazioni sulle date del Treno Natura Siena 2022 potete consultare il sito ufficiale (link)

