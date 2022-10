Toscana, il “ponte del Diavolo” da percorrere a Halloween per osservare “l’ira di Lucifero”

Volete trascorrere qualche giorno lontano dalla routine in occasione di Halloween? Visitate il Ponte del Diavolo, una meta suggestiva e unica

Tra qualche settimana sarà Halloween e mai come quest’anno si prevedono molti turisti in giro per l’Europa. Anche l’Italia si prepara a ospitare milioni di visitatori che si concederanno una gita fuoriporta. Sono tante le mete gettonate, da Nord a Sud, passando per il Centro. In Toscana, molti non perderanno occasione di fare visita al “Ponte del Diavolo” che per la notte più paurosa dell’anno ha in serbo tante sorprese.

LEGGI ANCHE:–Toscana, il suggestivo sentiero dell’acqua: sembra di essere nel bosco di Biancaneve

Toscana, la storia del Ponte del Diavolo

Il “Ponte del Diavolo” si trova in Toscana ed è stato costruito a Borgo a Mozzano, un posto caratteristico dove il ponte attraversa il fiume Serchio. Intorno a tale attrattiva vi è una leggenda: un capomastro era stato incaricato di costruire un ponte, ma durante la sua costruzione si rese conto che non riusciva a finire il lavoro nei tempi stabiliti, così il diavolo gli propose un patto: lui avrebbe potuto finire il ponte senza limiti ma in cambio avrebbe dovuto dare l’anima della prima persona che lo avrebbe attraversato.

Il capomastro accettò senza pensarci, poi però, i rimorsi lo divorarono e così fece attraversare un maiale. Il gioco riuscì visto che il diavolo prese l’anima dell’animale e il capomastro, sentendosi in colpa, si buttò dal ponte nel fiume Serchio.

Il programma per Halloween

Per Halloween, è stata organizzata una serata incredibile dove i visitatori potranno godere di un’atmosfera suggestiva e misteriosa. Sarà adibito un mercato lungo il centro storico dove appariranno strane creature che faranno compagnia ai presenti.

Streghe e anime senza nome, saltimbanchi e musici viandanti, sacerdoti sciamani si uniranno nella notte più paurosa dell’anno. Sono previste poi altre sorprese che renderanno tutto originale avvolto nel mistero della leggenda che da secoli caratterizza il ponte del diavolo.

FOTO: SHUTTERSTOCK