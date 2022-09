Toscana, piscine “segrete” nel verde della Garfagnana: come arrivare alle pozze naturali dalle acque turchesi

C'è un luogo magico nel verde della Garfagnana in provincia di Lucca: scopriamo i dettagli

La Toscana è considerata una delle regioni più belle dell’Italia dove la meraviglia dei paesaggi si mescola al buon cibo e alle tante tradizioni del Paese. Da Firenze a Siena, Montepulciano e Pisa, fino ad arrivare a Lucca dove vi è un luogo magico nascosto nel verde della Garfagnana. Dista qualche km da Pietrasanta e Versilia ed è un vero capolavoro naturale. Curiosi? Scopriamo insieme i dettagli.

Garfagnana, Le Polle di Malbocco: alcune curiosità

La Garfagnana si trova in provincia di Lucca ed è un’area compresa tra le Alpi apuane e l’Appennino toscano. Nel verde di tale meraviglia che si estende tra i boschi dalla fitta vegetazione, vi è Le Polle di Malbacco, protagonista di un paesaggio da favola dove la natura fa da padrone.

Le Polle di Malbacco sono delle pozze naturali di acqua dolce che si creano lungo il tragitto del fiume Versilia. La sorgente del fiume si trova sulla cima del Monte Altissimo, a 1321 m di altezza ed è per questo che la temperatura è fredda e i colori dell’acqua limpidi e splendidi. Non possiamo parlare di un numero preciso di Polle, visto che lungo il percorso ce ne sono diverse.

L’estate è senza dubbio il periodo migliore per visitare il posto. Nel verde di Garfagnana sarà possibile godere dell’ombra degli alberi, il clima fresco della montagna e la temperatura gelida dell’acqua. Insomma, un’idea magnifica se si vuole fuggire dal caldo della città.

L’unica nota negativa è il modo per raggiungerla. Infatti, il tragitto non è semplice. Prima vi era Via Monte Altissimo, ma è stata chiusa e non è più percorribile in macchina. Attualmente, i turisti potranno parcheggiare prima dello sbarramento stradale, in una delle aree che si trovano alla fine del paese di Malbacco provenendo da Riomagno.

Successivamente bisognerà proseguire a piedi per circa 3 km in salita e in alcuni tratti sarà possibile attraversare dei sentieri per raggiungere il letto del fiume. Chiunque non sia atletico e non abbia l’attrezzatura giusta per il percorso, potrà raggiungere la meta in maniera più comoda: esiste il servizio navetta che parte dal parcheggio ed è attivo nel weekend al costo di 3€ andata e ritorno.

