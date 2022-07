Toscana, il borgo segreto che non sapevi esistesse: il gioiello nel verde della Lunigiana

In Lunigiana c'è uno dei borghi più belli d'Italia, un gioiello nel verde poco conosciuto aiuto più. Una gioia per gli occhi e per il palato

In Toscana immerso nel verde della Lunigiana si trova un borgo segreto, che in molti non conoscono. Il fiume che lo attraversa crea delle piccole cascatelle che rendono il paesaggio ancora più suggestivo.

Siamo a Bagnone, in provincia di Massa Carrara, all’interno di una delle riserve naturali più belle d’Italia, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. In origine il borgo era solo uno splendido castello, costruito dai Malaspina intorno al 1300 e poi diventato della famiglia dei Noceti. Nel corso del tempo, intorno alla costruzione originaria sorse quello che oggi è uno dei borghi più belli d’Italia. Ancora oggi sono visibili i due nuclei che lo costituiscono: quello in alto dominato dal castello e denominato Gutula, e il Borgo in basso che affaccia sul torrente da cui prende nome.

Oltre alla sua bellezza, questo borgo è noto anche per le produzioni di prodotti tipici locali e la realizzazione dei piatti tipici, come la erbadela (una specie di torta salata fine), la pattona (una torta di castagne), i testaroli (una particolare tipo di primo), le focaccette con salumi, la torta d’erbi (una torta salata fatta con erbe spontanee e verdure di stagionae), la torta di riso e cipolle.

Insomma una gita a Bagnone in Lunigiana sarà un toccasana per gli occhi e per il palato.

