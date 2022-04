Torino, al Festival Giocateatro arriva lo spettacolo U.MANI, fra immaginazione e nuove tecnologie di Illoco Teatro

Arriva a Torino lo spettacolo U.MANI: un viaggio straordinario che ricorda a grandi e piccini il potere dell'immaginazione

Esistono tanti modi di viaggiare, e il viaggio che offre uno spettacolo teatrale è senza dubbio tra i più emozionanti. Per questo è da non perdere lo spettacolo U.MANI della compagnia Illoco Teatro che il 12 Aprile arriva a Torino all’interno del Festival Giocateatro.

In U.MANI teatro cinema e micro-manipolazione si uniscono per creare un’esperienza, un viaggio che avvolgerà e coinvolgerà lo spettatore. Protagonista della storia è Clara una bambina che grazie ad un incidente tecnologico, scoprirà il potere più grande che ogni uomo ha: l’immaginazione.

A Clara si rompe il televisore e questo da inizio alla sua avventura, che la porterà a compiere una missione vitale: restituire il sorriso alla Luna. Tra oceani profondi, deserti e caverne buie, la nostra piccola protagonista imparerà che con la semplice forza della sua immaginazione può cambiare tutto e concepire un mondo nuovo.

A dare vita a questo spettacolo, una serie di set in miniatura creati e manipolati dagli attori. Le diverse azioni vengono riprese da un operatore con telecamera, e il “film” (realizzato dalla collaborazione coreografica tra attori-manipolatori e operatore ad ogni replica), viene proiettato in tempo reale su uno schermo collocato sul fondale. In questo modo il pubblico, vedrà contemporaneamente la scena e il dietro le quinte, l’illusione e il trucco.

Il Festival Giocateatro Torino, si svolgerà da venerdì 8 a giovedì 13 aprile alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. L’appuntamento con lo straordinario viaggio di U.MANI di Illoco Teatro è per il 12 aprile alle pre 17:00.

Crediti foto@Illoco Teatro via HF4