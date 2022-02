Tivoli, rinviato il Carnevale 2022: quando vedere la sfilata dei carri

L'edizione del Carnevale 2022 di Tivoli cambia data: il programma slitta di due mesi a causa del Covid. Ecco le nuove date

Tra gli appuntamenti da non perdere nel Lazio per festeggiare il Carnevale 2022 c’è la festa in maschera di Tivoli. Carri, maschere, artisti di strada, animano le strade della cittadina il tutto accompagnato dalla nota goloso dei dolci tipici di questo periodo: castagnole e frappe.

LEGGI ANCHE: — Il borgo medievale del Carnevale a un’ora da Roma: dove si trova e cosa vedere

Una festa che viene celebrata fin dal XVI secolo come testimoniano alcune stampe francesi dell’epoca. A causa del Covid l’edizione del Carnevale 2022 di Tivoli è stata posticipata; non si terrà come da calendario dal 24 Febbraio al 1 marzo, ma slitterà a Maggio. È quanto deciso dall’associazione culturale Carnevale di Tivoli (ACT) in accordo con il Comune.

Le sfilate le faremo a maggio, così da evitare problemi con la Quaresima, e cominceremo domenica 8 così da lasciare libera domenica 1 ed evitare sovrapposizioni con le celebrazioni per l’arrivo in Città della Madonna di Quintiliolo. Delio Petrini, presidente dell’associazione culturale Carnevale di Tivoli

Il programma resta invariato e sarà spettacolare come le precedenti edizioni: non varia il numero di sfilate mentre è ancora in fase di valutazione la tappa Campolimpido.

Manterremo lo stesso numero di sfilate che sono l’8, il 15, il 22 ed il 29 a Tivoli oltre ad una Villa Adriana. Per Campolimpido stiamo valutando e dovremo rivederci con alcune persone e associazioni. Delio Petrini, presidente dell’associazione culturale Carnevale di Tivoli

Crediti foto@Shutterstock