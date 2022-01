Tarvisio, Monte Lussari: un piccolo angolo di paradiso nel Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, quasi al confine con la Slovenia, si trova Monte Lussari con un piccolo borgo incantato

Sulle Alpi Giulie nel comune di Tarvisio, si trova un piccolo angolo di paradiso: Monte Lussari. Qui c’è un borgo che colpisce per la sua semplicità e che sa regalare emozioni sia d’estate che d’inverno, quando la neve lo ricopre completamente donandogli un atmosfera magica.

Siamo in Friuli Venezia Giulia quasi al confine con Austria e Slovenia; Borgo Lussari è composto da poche case nel tipico stile dell’alto Friuli (il carinziano) che si sviluppano attorno al Santuario di Monte Lussari. La prima costruzione di questo convento, di cui però non rimane traccia, risale al 1360 mentre quello attuale è del 1500 e 1600.

View of Santuario della Madonna del Lussari little village covered with snow in Tarvisio, Friuli Venezia Giulia, Northern Italy.

Questo luogo incantato, che è anche una stazione sciistica, non è raggiungibile in macchia ma attraverso una telecabina (che da Camporosso porta in 15 minuti ai piedi del borgo e all’inizio delle piste da sci) o a piedi attraverso il Sentiero del Pellegrino. Partendo sempre da Camporosso serviranno circa due ore e mezza di cammino, che con la neve deve essere affrontato con le ciaspole. Una camminata che non vi lascerà indifferenti immersa in una bellissima foresta di conifere e lungo la quale troverete diverse piccole cappelle votive.

Dal Borgo partono due celebri piste da sci: la Di Prampero e la Alpe Limerza che ha ospitato per ben tre volte la Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino.

