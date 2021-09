La strada per l’inferno, avreste il coraggio di scendere in questa caverna? Dove si trova

La strada per l’inferno esiste davvero: si trova in New Mexico ed è un percorso naturale dall’aria misteriosa: un'area naturale del tutto selvaggia.

La strada per l’inferno, in trama dantesca, è un percorso accidentato verso la selva oscura, ma in tanti non sanno che esiste davvero: vogliamo scoprire insieme dove si trova? Andiamo a scoprirlo insieme!

Strada per l'inferno: un parco naturale spettacolare con quella che ha tutta l'aria di essere l'ingresso del mondo degli inferi.

La strada per l’inferno: ecco dove si trova

Andiamo con ordine. In New Mexico, negli Stati Uniti, c’è una delle attrazioni naturali più suggestive del mondo: la “strada per l’inferno” o “road to hell”, ovvero il parco nazionale delle Carlsbad Cavern.

Si tratta essenzialmente di un complesso di grotte misteriose ma decisamente affascinanti, il cui ingresso è assolutamente spettacolare. Con una sinuosa forma a serpentina del tutto naturale, sembra proprio uscire dritto dritto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

La caverna che si trova in fondo, sembra fagocitare tutta la luce del giorno proveniente dall’esterno, inglobandola in un misterioso antro dall’aspetto tutt’altro che invitante. Ma cosa si trova una volta entrati in questo minaccioso punto d’entrata?

In fondo alle grotte di Carlsbad Cavern c’è il misterioso Lago delle Nuvole

Niente paura: non ci sono “arcangeli con le trombe e diavoli coi tromboni”. Una volta attraversata la “strada per l’inferno” si entra in uno dei complessi di grotte più affascinanti del mondo. Un’area naturale del tutto selvaggia, al cui interno è possibile visitare la “Bat Cave” (caverna dei pipistrelli) e la “Bifrost room” (sala del Bifrost).

Al termine del percorso visitabile c’è il punto più profondo delle grotte, il “Lake of the Clouds“, un lago sotterraneo attorniato da meravigliose formazioni rocciose globulari che ricordano le nuvole in cielo.

