Spiagge in Italia, la top 10 di quelle più belle ed economiche: dove trascorrere l’estate 2022

In cerca di una meta per questa estate 2022? Ecco una classifica delle spiagge più belle ed anche economiche

Estate 2022, tempo di bagni al mare vacanze e relax; ma tra le tante spiagge in Italia, quali sono le più belle ed economiche? Ecco la top 10 delle località in cui poter trascorrere i mesi estivi.

LEGGI ANCHE:– Salento, le spiagge più belle e meno affollate: dove trovare il paradiso

A stilare questa classifica c’ha pensato The Wom Travel; la scelta ovviamente è stata ardua. La nostra penisola è ricca di spiagge meravigliose che sanno incontrare le esigenze di tutti: da quelle perfette per le famiglie a quelle in cui poter portare il proprio amico a 4 zampe; da quelle attrezzate a quelle più selvagge.

Vediamo insieme quali sono quelle che non solo sanno regalarci una vista straordinaria, ma che sanno anche far felice il nostro portafogli non alleggerendolo più di tanto. Iniziamo con Maratea in Basilicata, definita da Indro Montanelli uno dei paesaggi e panorami più superbi.

“Decine e decine di chilometri di scogliera frastagliata di grotte, faraglioni, strapiombi e morbide spiagge davanti al più spettacoloso dei mari, ora spalancato e aperto, ora chiuso in rade piccole come darsene.” Indro Montanelli

Spostandoci di poco e andando in Puglia, c’è la splendida Rodi Garganico. Risalendo lo stivale e rimanendo sempre sulla costa Adriatica, troviamo Tremoli in Molise, e Vasto e Ortona in Abruzzo. Nelle Marche tappa poi a Numa.

Sul versante opposto troviamo la Costa del Cilento in Campania, Costa Rei in Sardegna e per finire la splendida Marsala in Sicilia.

Crediti foto@Shutterstock