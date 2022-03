È la SPA naturale più bella al mondo, ecco dove si trova

Ai piedi dei resti archeologici di Hierapolis, si trova la SPA naturale più bella al mondo: è Pamukkale patrimonio UNESCO

In Turchia sulle pendici del monte che domina la valle del fiume Lico, si trova la SPA naturale più bella al mondo. È Pamukkale, in turco ‘castello di cotone‘, ed è composta da terrazze che degradano verso valle e formano piscine dalle pareti bianche e lucenti.

LEGGI ANCHE: — I ‘camini delle fate’ di 6000 anni fa: dove ammirare le curiose abitazioni

2700 metri di larghezza per 160 di altezza, visibili anche a distanza dalla vicina Denizli. Uno spettacolo magnifico, reso possibile da una stratificazione di calcare e travertino. In cima al monte che le ospita, si trovano i resti dell’antica città di Hierapolis, distrutta durante l’impero di Nerone da un terribile terremoto.

L’acqua di queste piscine termali sgorga ad una temperatura di 35°C. Pamukkale insieme a Hierapolis è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ed è proprio grazie all’organizzazione se oggi possiamo nuovamente ammirarle nella loro bellezza.

L’uomo e le sue incaute azioni hanno rischiato di rovinarlo per sempre

Nel XX secolo, l’area è stata deturpata dalla costruzione di Alberghi sorti distruggendo parte delle rovine di Hierapolis. L’acqua delle fonti termali venne poi convogliata nelle piscine degli Hotel e gli scarichi di queste riversati nelle piscine naturali. Non solo: venne realizzata una strada asfaltata che permetteva ai visitatori di raggiungere la cima de monte in moto o bici e agli avventori fu concesso di lavarsi nelle piscine naturali utilizzando saponi industriali. Le piscine iniziarono perdere il loro color bianco così come il turchese delle loro acque.

L’intervento dell’UNESCO

L’intervento dell’UNESCO è stato provvidenziale. Gli alberghi sono stati distrutti, la strada ricoperta con piscine artificiali in perfetta armonia con quale naturali. Sono le uniche in cui i turisti possono immergervi i piedi nudi. Le vasche naturali sono state riportate piano piano al loro colore originale.

Oggi questa meravigliosa SPA naturale, è costantemente sorvegliata da addetti che si assicurano un corretto comportamento da parte degli avventori.

Crediti foto@Shutterstock