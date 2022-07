Siracusa, Grotta dei Cordari: ‘mai visto nulla di simile’. Sharon Stone svela i segreti di questo luogo magico

D&G scelgono la Grotta dei Cordari per presentare la loro collezione e Sharon Stone si fa reporter con un video su Instagram

Che la Sicilia sia una terra ricca di meraviglie è risaputo, ma a Siracusa esiste un luogo sconosciuto a molti e in grado di lasciare senza parole. È la Grotta dei Cordari, nel Parco Archeologico Neapolis; già nota in età greca come cava di pietra e prigione, nel 2021 è tornata ad aprire le sue porte al pubblico dopo una chiusura durata 40 anni.

Il suo nome deriva dal fatto che i siracusani qui vi lavoravano le corde: l’ampiezza e l’umidità naturale presenti al suo interno, permettevano loro di stendere bene le fibre vegetali e poi trasformarle in fili. Pochi giorni fa, la Grotta dei Cordari si è trasformata in uno straordinario set, ospitando la presentazione delle creazioni di Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana. Uno spettacolo unico e suggestivo, come raccontato da Sharon Stone uno dei super ospiti presenti all’evento.

“Entrare ad un party all’interno di una caverna, è un’esperienza nuova per me. Non ho mai visto niente di simile prima” Sharon Stone

Così inizia il video reportage su Instagram, che l’attrice ha intitolato ‘Sharon Stone reporting from Sicily.‘

Un’esperienza incredibile, che lascia senza parole; uno scavo profondo e suggestivo, con la volta sorretta da pilastri i giochi di luce naturali e la particolare vegetazione di muschi e capelvenere. Un luogo magico che la regia di Davide Livermore e le creazioni di Alta Gioielleria hanno saputo esaltare ancora di più.

