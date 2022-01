L'Etna è uno dei sei vulcani attivi al mondo su cui si può sciare. Un'esperienza unica e ricca di adrenalina.

Quando si pensa alla Sicilia, subito compaiono alla mente immagini di un mare cristallino, spiagge meravigliose e ovviamente del maestoso Etna. Quello che non si immagina, è che sulla bellissima isola sia possibile sciare e al tempo stesso vedere il mare.

Sicilia, qui potete sciare mentre ammirate il mare

L’Etna, con i suoi 3357 metri di altezza, è uno dei sei vulcani al mondo attivi sui quali è possibile sciare, ed è l’unico in Europa. Un’esperienza definita adrenalina da chi l’ha provata.

Due i comprensori a disposizione degli amanti dello sci: quello di Nicolosi, a sud, che parte dai 1910 metri e arriva fino a 2700 e quello sul versante Nord di Piano di Provenzana – Linguaglossa che va dai 1800 ai 2317. Entrambi bellissimi, questi comprensori offrono due esperienze diverse a livello paesaggistico. In quello a sud non c’è vegetazione, mentre in quello a Nord, si attraversa una bellissima pineta fino ad arrivare alla colata lavica del 2005.

Su ‘a Montagna’, come la chiamano i siciliani, è possibile fare sci alpinismo, sci di fondo e anche fuori pista: questo perché non ci sono crepacci né il rischio di slavine. E quando l’aria è tersa, mentre si scia non solo si vede il mare, ma in lontananza anche la Calabria. Un panorama unico e mozzafiato.

Crediti foto@shutterstock